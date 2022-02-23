Путин и Эрдоган обсудили ситуацию с признанием республик Донбасса

Президент РФ Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонной беседы обменялись оценками ситуации в связи с признанием Россией Донецкой и Луганской народных республик.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, глава российского государства подчеркнул объективную необходимость данного решения из-за агрессии украинских властей в Донбассе и их категорического отказа выполнять Минские соглашения.

Также Владимир Путин выразил разочарование позицией США и НАТО по проблеме выработки долгосрочных гарантий безопасности.

В свою очередь, в канцелярии президента Турции сообщили, что Эрдоган в ходе переговоров указал на то, что всегда придавал особое значение тесному диалогу с Владимиром Путиным и намерен продолжать этот диалог.

По данным турецких СМИ, Реджеп Эрдоган указал в беседе с президентом России, что Турция "не одобряет шаги против территориальной целостности Украины". Тем не менее, турецкий лидер уверен, что военное противостояние не принесет пользы ни одной из сторон, поэтому призвал продолжать дипломатический диалог.

Ранее Эрдоган заявлял, что если сейчас его призовут "отказаться от России, то сделать это будет невозможно, так как у Турции сейчас "действительно продвинутые отношения" с РФ.