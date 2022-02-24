В московских аэропортах отменены и задержаны сотни рейсов

В столичных аэропортах число задержанных и отмененных рейсов приблизилось к двум сотням.

Так, в аэропорту Домодедово отменено 84 рейса, 8 задержаны.

В Шереметьеве отменен 51 рейс и 18 задержаны.

В аэропорту Внуково 17 рейсов отменены и 16 задержаны.

Речь идет в основном об отмене и задержке рейсов в южные регионы России, а также города российского и зарубежного Причерноморья.

В их числе аэропорты Анапы, Волгограда, Минвод, Ростова-на-Дону, Нахичевани, Стамбула и Хургады.

Как сообщалось ранее, Росавиация приняла решение о приостановке работы 12 аэропортов на юге России до 2 марта в связи с осложнением ситуации на Украине.