В московских аэропортах отменены и задержаны сотни рейсов

В столичных аэропортах число задержанных и отмененных рейсов приблизилось к двум сотням.
Так, в аэропорту Домодедово отменено 84 рейса, 8 задержаны.
В Шереметьеве отменен 51 рейс и 18 задержаны.
В аэропорту Внуково 17 рейсов отменены и 16 задержаны.
Речь идет в основном об отмене и задержке рейсов в южные регионы России, а также города российского и зарубежного Причерноморья.
В их числе аэропорты Анапы, Волгограда, Минвод, Ростова-на-Дону, Нахичевани, Стамбула и Хургады.
Как сообщалось ранее, Росавиация приняла решение о приостановке работы 12 аэропортов на юге России до 2 марта в связи с осложнением ситуации на Украине.