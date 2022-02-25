Матвиенко: санкции России ударят по самым слабым местам Запада

Россия уже подготовила санкции против Запада, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Это будет не зеркальный ответ. Удар будет направлен на слабые места.

"Мы также подготовили целый пакет, целую серию возможных санкций, чтобы применить их в отношении тех государств, которые объявили санкции России. У Запада тоже много чувствительных мест", – добавила Матвиенко.

Председатель СФ особо отметила, что ответные санкции не навредят России. Правительство РФ уже подготовило все страховочные механизмы.

Что касается социальных гарантий перед россиянами, то они будут неукоснительно выполняться, уточнила Матвиенко.

Напомним, 24 февраля США и Великобритания ввели санкции против России. Под ограничения попали российские банки, а также крупные компании, в том числе оборонные.