Чернобыль перешел под полный контроль российских десантников

Минобороны России сообщило о взятии под полный контроль территории в районе Чернобыльской АЭС.

"Вчера, 24 февраля т.г., подразделениями Воздушно-десантных войск России взята под полный контроль территория в районе Чернобыльской АЭС", – сказал официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Конашенков сообщил, что обеспечивать безопасность энергоблоков и саркофага российские военные будут совместно с военнослужащими отдельного батальона охраны Чернобыльской АЭС.

Ранее несколько десятков украинских военных сложили оружие. Они отметили, что президент Украины Владимир Зеленский, на которого они возлагали надежды, обманул их ожидания.

После того как российские Вооруженные силы начали специальную операцию в Донбассе, на Украине введено военное положение и начата всеобщая мобилизация.