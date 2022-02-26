РФ не хочет "грязной бомбы" у Украины – Небензя

Чернобыльская АЭС должна быть в безопасности, обеспечивать ее совместно договорились российские и украинские военные, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя, выступавший на заседании Совбеза ООН, посвященном ситуации вокруг Украины. Он уточнил, что договоренность об обеспечении безопасности саркофага и энергоблоков ЧАЭС достигнута с отдельным батальоном охраны атомной электростанции Украины. Россия не хочет, чтобы у Киева появилась "грязная бомба", подчеркнул дипломат.

Ранее официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков объявил, что российские десантники взяли под полный контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС.Это гарантия того, что националисты и бандформирования не смогут устроить ядерную провокацию, воспользовавшись сложившейся ситуацией.