Лавров: Россия не собирается оккупировать Украину

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что оккупировать Украину никто не собирается. Цель военной спецоперации – демилитаризация и денацификация, а Россия заинтересованы в том, чтобы народ Украины был независимым.

"Мы заинтересованы в том, чтобы украинский народ был независимым, чтобы он имел правительство, которое будет представлять все его многообразие и чтобы он не был в ситуации, когда он находится под полным внешним управлением, заточенным на то, чтобы поощрять неонацизм, чтобы поощрять геноцид русских", – сказал Сергей Лавров по итогам переговоров с представителями министерств иностранных дел ЛНР и ДНР.

Встречу транслировали канал "Россия 24" и медиаплатформа "Смотрим".

Сергей Лавров разъяснил нормы Будапештского меморандума, согласно которому страны подписанты, среди которых и Россия, должны обеспечивать безопасность Украины в обмен на отказ от запасов ядерного оружия.

По словам Лаврова, в Будапештском меморандуме "нет никакого обязательства признавать антигосударственные перевороты и идти навстречу режиму, который объявил геноцид против части всего собственного народа".

Лавров напомнил, что Запад поддержал киевский режим по разрушению минских договоренностей, Киев объявил о безальтернативности вступления Украины в НАТО и стал грозить ядерным оружием. В этих условиях Москва не могла не отреагировать на просьбу ДНР и ЛНР о военной помощи.