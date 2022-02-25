Глава СВР: операция на Украине предотвратит военный конфликт в Европе

Спецоперация, которую начала Россия на Украине, предотвратит военный конфликт в Европе, заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в эфире телеканала "Россия 24".

"Специальная военная операция в короткое время восстановит мир на Украине и предотвратит потенциальный более масштабный военный конфликт в Европе", – сказал Нарышкин.

По его словам, "Россия не может допустить превращения Украины в занесенный над нами кинжал в руках Вашингтона" и единственный путь к этому – это демилитаризация, денацификация и нейтральный статус украинского государства.

Нарышкин отметил, что для США и их союзников по НАТО принцип равных гарантий безопасности, заложенный в документах ОБСЕ, – пустой звук и в этом российские власти убедились в ходе последней серии переговоров с западными лидерами. Сами переговоры Нарышкин назвал бесплодными.