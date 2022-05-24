Патрушев: Россия не гонится за сроками проведения спецоперации

В России не гонятся за сроками проведения специальной военной операции на Украине, главное – искоренить нацизм, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Нацизм нужно либо искоренять на сто процентов, либо он поднимет голову уже через несколько лет, причем в еще более уродливой форме", – заявил он в интервью газете "Аргументы и факты".

Говоря о денацификации Украины, Патрушев напомнил о том, что при искоренении германского милитаризма и нацизма не только наказывались преступники, но и менялись дискриминационные законы, корректировалось школьное образование.

"Наша страна ставила такие цели в 1945 году, ставим эти же цели и сейчас, освобождая Украину от неонацизма", – указал секретарь СБ РФ.

Специальная военная операция Вооруженных сил на территории Украины проходит с 24 февраля.

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