Собянин отменил ряд коронавирусных ограничений

Сергей Собянин отменил некоторые ограничения, введенные в связи с пятой волной коронавируса. Пожилым москвичам разблокируют транспортные карты, а работающим разрешат выйти с удаленки.

"Сегодня я подписал указ, в соответствии с которым с понедельника, 28 февраля 2022 г. отменяется блокировка транспортных карт для всех москвичей старше 60 лет и граждан, имеющих хронические заболевания. Требование о переводе 30% работников на удаленный режим работы из обязательного переводится в рекомендательное", – сообщил мэр Москвы на своем сайте.

Собянин уточнил, что в Москве число новых случаев заболеваемости "омикроном" уменьшилось более чем в 3 раза. Количество госпитализаций сократилось вдвое. Стационары и поликлиники возвращаются к работе в плановом режиме.

В России число новых случаев коронавируса также снижается – за последние сутки заболели 123 460 человек. Минздрав России также заявил о стабилизации ситуации.