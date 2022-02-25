Российские войска блокировали Чернигов и частично Киев

Минобороны России сообщило о взятии аэродрома Гостомель в пригороде Киева. В ходе операции украинская сторона потеряла более 200 человек.

"При захвате аэродрома было уничтожено более 200 националистов из состава специальных подразделений Украины. Потерь в Вооруженных Силах России нет", – сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Конашенков рассказал, что в операции по взятию аэродрома Гостомель было задействовано 200 российских вертолетов.

"Успех десанта был обеспечен подавлением всей системы ПВО в районе высадки, полной изоляцией района боевых действий с воздуха и активным ведением радиоэлектронной борьбы", – отметил Конашенков.

Сейчас силы ВДВ соединились с подразделениями российского десанта на аэродроме Гостомель, обеспечив блокирование города Киева с запада. Официальный представитель Минобороны сообщил, что никаких ударов по жилым кварталам украинской столицы наносить не будут и предостерег руководство Украины от попыток использовать мирных жителей в качестве живого щита.

"Обращаюсь к украинским гражданам. Ваше националистическое руководство применяет те же методы, как и террористы. Вас хотят использовать как живой щит. Российские вооруженные силы никаких ударов по жилым кварталам украинской столицы наносить не будут", – сказал Конашенков.

Тем временем Вооруженные силы Украины в Киеве развернули системы залпового огня "Град", которым собираются нанести по аэродрому Гостомель, где находятся российские военнослужащие.

"В настоящее время данные разведки показывают, что на площади Шевченко в Киеве развернуты установки реактивных систем залпового огня "Град" для нанесения удара в район аэродрома Гостомель", – сообщил Конашенков.

Конашенков сообщил о блокировании российскими военными города Чернигов на севере Украины, дополнив, что подразделения Вооруженных Сил России продолжают выполнение задач в районе Киева и других городов, проявляя мужество и героизм.