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Обмен санкциями 2 часа назад

25 февраля 2022 19:40

ЕС согласовал крупнейший в истории пакет санкций против России


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Европейский союз единогласно принял новые санкции против России, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер. Он признал, что эти ограничения больно ударят по самой Европе.

"Но эта боль, которую мы понесем в экономическом плане, ничто по сравнению с той, которую сейчас испытывает украинский народ в войне и терроре," – заявил Нехаммер.

Канцлер рассказал, что под санкции попадут 70% российских банков, а также ограничения вводят против авиационной и космической промышленности, кораблестроения и транспорта, пишет агентство ТАСС.

Ранее санкции против российских банков вела Великобритания. А 25 февраля премьер-министр королевства Борис Джонсон призвал североевропейские и прибалтийские страны увеличить помощь Украине и усилить давление на РФ.

24 февраля Россия начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Российские военные наносят высокоточные удары по военным объектам страны. При этом в Минобороны РФ особо отмечают, что украинским городам ничего не угрожает.

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