ЕС согласовал крупнейший в истории пакет санкций против России

Европейский союз единогласно принял новые санкции против России, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер. Он признал, что эти ограничения больно ударят по самой Европе.

"Но эта боль, которую мы понесем в экономическом плане, ничто по сравнению с той, которую сейчас испытывает украинский народ в войне и терроре," – заявил Нехаммер.

Канцлер рассказал, что под санкции попадут 70% российских банков, а также ограничения вводят против авиационной и космической промышленности, кораблестроения и транспорта, пишет агентство ТАСС.

Ранее санкции против российских банков вела Великобритания. А 25 февраля премьер-министр королевства Борис Джонсон призвал североевропейские и прибалтийские страны увеличить помощь Украине и усилить давление на РФ.

24 февраля Россия начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Российские военные наносят высокоточные удары по военным объектам страны. При этом в Минобороны РФ особо отмечают, что украинским городам ничего не угрожает.