Европейские санкции: впервые в пакет включены финансы

Европейцы совещались до половины третьего утра. Договориться об отключении России от Swift не смогли, отложили это для третьего пакета санкций. Во второй – попали ключевые государственные компании, в том числе и в сфере обороны, банки. Введен запрет на продажу самолетов, запчастей и оборудования российским авиакомпаниям, и на экспорт полупроводников, необходимых для переработки нефти. Будут ограничения по визам для отдельных категорий граждан.

"Впервые в этот пакет включены финансовые санкции, которые лишат Россию доступа к наиболее важным рынкам капитала. Теперь мы нацеливаемся на 70% российского рынка банковских услуг. Дипломаты и бизнесмены из России не будут больше иметь привилегированный доступ в ЕС", – заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Новая энергетическая стратегия ЕС будет направлена на отказ от российского топлива. Газпром фон дер Ляйен назвала ненадежным поставщиком, потому переходить будут на сжиженный газ из других стран. В представительстве России при ЕС ограничения назвали нелегитимными и необоснованными и пообещали жесткий ответ.

Чтобы европейские санкции вступили в силу, их должны одобрить теперь в совете ЕС. Процедура – формальная и будет выполнена уже сегодня.

Air France сокращает число еженедельных рейсов в Россию. Президент Макрон созвонился с Путиным по просьбе Зеленского, которому ЕС обещает 1,2 миллиарда евро помощи.

"У меня состоялся быстрый, откровенный и прямой обмен с президентом Путиным по просьбе президента Зеленского. Чтобы, во-первых, просить о скорейшем прекращении боевых действий, во-вторых, предложить провести разговор с Зеленским, но это не возымело эффекта", – сказал Макрон.

Зеленский сетует, что никто не хочет воевать вместе с Украиной и брать ее в НАТО, просит у европейцев оружие, Германия вновь отказывает.

"Требования посла Украины в ФРГ Андрея Мельника известны, как и позиция правительства ФРГ. Я могу повторить сегодня здесь позицию правительства ФРГ: мы не будем поставлять оружие Украине", – сказал вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек.

Канада вводит личные санкции 58 физических и юридических лиц, среди них министр финансов Антон Силуанов, министр обороны Сергей Шойгу и министр юстиции Константин Чуйченко.

США ограничат России возможность вести бизнес в долларах, фунтах и йенах, санкции введены против "Сбера", "Газпромбанка", ВТБ, "Открытие", а также "Совкомбанка" и "Новикомбанка". Ограничения затронут космическую программу, экспорт полупроводников, компьютеров, лазеров и сенсоров.

"Это приведет к серьезным издержкам для российской экономики, как сейчас, так и со временем. Мы целенаправленно разработали эти санкции, чтобы максимизировать долгосрочное воздействие на Россию и свести к минимуму воздействие на Соединенные Штаты и наших союзников", – заявил американский лидер Джо Байден.

"Их воздействие будет полностью асимметричным. Они дорого обойдутся Европе, в частности Италии и Германии. Они обойдутся гораздо дешевле Соединенным Штатам, которые так на них настаивают, но не имеют таких же торговых отношений с Россией, как у нас", – заявил бывший премьер Италии Романо Проди.

В МИД Великобритании заявили прямо, что Лондон не успокоится до тех пор, пока экономика России не будет разрушена.