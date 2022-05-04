81% россиян – за объединение вокруг президента в условиях санкций

В условиях санкций необходимо объединиться вокруг президента РФ Владимира Путина и поддерживать его. Такого мнения придерживается 81 процент россиян, свидетельствуют результаты опроса, проведенного ВЦИОМ.

При этом семь процентов опрошенных затруднились с определением своей позиции по этому вопросу, а 12 не согласны с мнением подавляющего большинства.

Кроме того, социологи задали респондентам вопрос, как, по их мнению, повлияла на российское общество специальная военная операция РФ на Украине.

Почти две трети опрошенных (61 процент) считают, что она сплотила общество, 20 процентов – что разделила, а каждый десятый не заметил какого-либо влияния.

Инициативный всероссийский интернет-опрос "ВЦИОМ-Онлайн" проведен 19-20 апреля 2022 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте старше 18 лет.

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