Орбан: Венгрия не готова отказаться от российской нефти

Венгрия и Евросоюз не готовы принять предложение Еврокомиссии (ЕК) о введении запрета на поставки нефти из России, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Новые санкции (шестой пакет санкций – прим. ред.) против России нужно принять, когда все государства ЕС согласуют предварительные условия, отметил Орбан, сообщает The Financial Times.

Предлагаемые ЕК санкции требуют серьезной перестройки нефтяной инфраструктуры и нефтеперерабатывающих мощностей Венгрии. Все это требует времени и инвестиций, которые являются излишними. Следовательно, такие инвестиции невозможно привлечь на рыночной основе, подчеркнул Орбан.

ЕК понесет ответственность за провал европейской интеграции в том случае, если продолжит настаивать на введении запрета поставок нефти из России, заключил Орбан.

ЕС намерен ввести шестой пакет санкций против России. ЕК предложила странам ЕС начать поэтапный отказ от российской нефти.

Венгрия, Словакия и Чехия выступают против такого шага.

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