Советник премьера Венгрии: ЕС надо прекратить санкции и начать переговоры с Россией

Советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан заявил, что Европейский союз (ЕС) должен прекратить вводить санкции против России в связи с проведением специальной военной операции на Украине и вместо этого настаивать на прекращении огня и начале переговоров, передает Reuters.

По мнению политика, в противном случае Европа столкнется с экономическими проблемами и останется на проигравшей стороне.

Чем больше санкций принимает ЕС, тем больше они вредят самому союзу, в то время как Россия выживает, отметил Орбан.

Как сообщалось ранее, Евросоюз официально ввел очередной, шестой пакет антироссийских санкций. Главной мерой в рамках нового санкционного пакета стало частичное эмбарго на поставки нефти из России.

При этом под запрет не попадет сырье, поставляемое по трубопроводу "Дружба".

В Европе считают, что отказаться от российской нефти можно будет в течение полугода, а от нефтепродуктов — в течение восьми месяцев.