Необдуманные антироссийские санкции можно сравнить с атомной бомбой, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Ограничения могут привести к голоду. Венгрию, по мнению политика, ждет суровая зима, сообщается на медиаплатформе "Смотрим".

Венгрия не соглашается на неразумные антироссийские санкции, предлагаемые Брюсселем. Они, по мнению Орбана, вызовут рост цен. Также венгерский премьер призвал обеспечить мир продовольствием. В противном случае Европе грозит наплыв мигрантов.

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