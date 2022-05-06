Песков: Россия будет защищать законные интересы Сапеги

Россия будет защищать интересы осужденной в Белоруссии Софии Сапеги по дипломатическим каналам, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он прокомментировал сообщение о том, что Гродненский областной суд приговорил россиянку к шести годам лишения свободы.

Песков отказался комментировать судебное решение.

"Мы не будем комментировать решение суда дружественной нам Белоруссии", – сказал он. В то же время пресс-секретарь президента РФ напомнил, что Сапега – российская гражданка, поэтому Москва будет защищать ее законные права "посредством наших дипломатов, по другим каналам".

Сообщение о приговоре в отношении Сапеги прокомментировала член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина. По ее словам, защита россиянки может обжаловать приговор, а затем ходатайствовать о переводе осужденной в российскую колонию.

"Сапега или ее адвокат могут ходатайствовать о соответствующем переводе. Решение будет рассматриваться с нашей стороны Генеральной прокуратурой, со стороны Белоруссии – соответствующим органом ровно так же", – пояснила депутат, добавив, что успешные прецеденты такого перевода имеются.

Сапегу в Белоруссии признали виновной по семи уголовным статьям. Россиянке вменили в вину создание ряда telegram-каналов, где размещались личные данные сотрудников органов внутренних дел, судей, прокурорских работников и журналистов. Всего в открытом доступе оказалась конфиденциальная информация 238 человек.

Россиянку задержали после экстренной посадки в Минске самолета RyanAir, на котором она летела вместе с бывшим главредом telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. Его также задержали.