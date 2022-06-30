Песков ответил на вопросы о наемниках, пленных и переговорах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия больше не обязана реагировать на решения Европейского суда по правам человека. Так представитель Кремля прокомментировал требование ЕСПЧ не исполнять приговор о смертной казни двум британским наемникам, вынесенный судом ДНР.

"По поводу судьбы этих наемников нужно общаться с руководством Донецкой Народной Республики", – отметил Песков.

Пресс-секретарь президента далее рассказал, что Кремль очень серьёзно относится к обмену военнопленными с Украиной. Всех сражавшихся за жизнь жителей Луганской и Донецкой Народных Республик нужно вернуть на родину.

"Смотрите, для нас главным является возвращение наших военных", – сказал Песков.

29 июня Украина и Россию обменялись пленными в формате 144 на 144, пишет ТАСС.

Далее Песков отказался комментировать публикации в американской прессе о том, что пока Россия и Украина не смогут достичь мирного соглашения.

"Мы не можем реагировать на каждую статью в американской аналитической прессе, там очень много разных разглагольствований", – сказал Песков.