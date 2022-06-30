Володин прокомментировал обмен "азовцев"

Вячеслав Володин на заседании Госдумы прокомментировал состоявшийся накануне обмен пленными. Как сообщалось ранее, украинской стороне передали 144 человека, такое же количество военнослужащих ДНР и российских ВС вернулись домой.

Спикер Госдумы пояснил, что Россия меняет "только и исключительно" тех бойцов украинского полка "Азов", кто тяжело ранен.

"И в тех случаях, когда ранен и дальше уже не будет участвовать в боевых действиях", – пояснил Володин, добавив, что у него "такая информация".

Он также отметил, что "эти вопросы находятся на контроле", обмены идут.

"Но по всем участникам "Азова" ведутся предметные следственные мероприятия: кто в чем замешан и чем занимался", – подчеркнул Володин.

Спикер Госдумы также призвал депутатов постоянно, а не по случаю, оказывать поддержку российским военнослужащим, которые принимают участие в спецоперации России на Украине.