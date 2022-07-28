Песков о словах Пушилина: всю Украину надо освобождать от неонацизма

Российские власти поддержали настрой главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина, заявившего, что "пришло время освобождать русские города" на Украине.

"В Кремле поддерживают настрой на то, что нужно в целом освобождать Украину от всевозможных проявлений неонацистских настроений – это необходимо", – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на просьбу журналистов прокомментировать ситуацию.

Представитель Кремля также напомнил о необходимости мер для защиты людей в ЛНР и ДНР, отметив, что специальная военная операция как раз на это и направлена.

Накануне члены делегации Донецкой народной республики посетили мемориал "Брестская крепость" и возложили цветы к Вечному огню. После этого Денис Пушилин провел параллели между событиями лета 1941 года и тем, что сейчас происходит в Донбассе.

"Сегодня пришло время вновь освобождать русские города, основанные русскими людьми: Киев, Чернигов, Полтава, Одесса, Днепропетровск, Харьков, Запорожье, Луцк", – подчеркнул глава ДНР.