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Спецоперация России 23 минуты назад

16 июня 2022 12:18

Глава ДНР призвал освободить все русские города на Украине


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Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин призвал в ходе спецоперации на Украине "освободить все русские города", в том числе Одессу. По его мнению, останавливаться на границе ДНР нельзя, поскольку страны Запада продолжают поставлять Украине оружие большой дальности.

"Если противник получает серьезное вооружение с большой дальностью поражения, то, конечно, нам придется тогда принимать соответствующие решения", – цитирует Пушилина РИА Новости.

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14 июня Пушилин, выступая в Санкт-Петербурге, заявил, что спецоперация закончится победой союзных сил РФ и республик Донбасса.

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Накануне Москва признала независимость Донецкой и Луганской народных республик от киевского режима. Главной целью спецоперации президент РФ Владимир Путин назвал защиту мирного населения республик, которое восемь лет подвергалось геноциду со стороны украинских властей.

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политика Россия русские спецоперация Донецкая народная республика/ДНР Денис Пушилин новости

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