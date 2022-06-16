"Билет в один конец": Мирошник объяснил, почему ВСУшники не бегут

Владимир Соловьев – ведущий программы "Полный контакт" на радио "Вести ФМ" и платформе "Смотрим" спросил посла Луганской народной республики в России Родиона Мирошника, почему украинская армия в основной своей массе не бросает позиции и не бежит.

"Они стоят, несмотря на разный моральный дух в разных частях. Заградотряды, убежденность, нацистские идеи? Какая причина?" – спросил Владимир Соловьев.

Мирошник объяснил, что, например, из Северодонецка они не бегут, потому что заблокированы на заводе "Азот".

При этом есть населенные пункты, из которых некоторые украинские подразделения выводят по ночам, понимая бесперспективность сопротивления, пояснил представитель ЛНР.

Кроме того, он отметил и действия заградотрядов, сформированных из нацбатов и ГУР (главное управление разведки Украины), которые не дают тербатовцам выйти.

Напомнил в этой связи Мирошник и об украинских штрафбатах "смертников" из дезертиров и уголовников, которых активно снабжают наркотическими средствами, выпуская на первый ряд.

"Они понимают, что обратного билета у них нет, поэтому будут отстреливаться либо до тех пор, пока их не убьют, либо они не умрут от передоза", – рассказал Родион Мирошник.