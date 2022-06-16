ЛНР: ВСУ опять сорвали эвакуацию с "Азота"

Украинские войска сорвали эвакуацию мирных граждан с территории завода "Азот" в Северодонецке. Об этом сообщил в Telegram народной милиции ЛНР ее официальный представитель Иван Филипоненко.

"Как обычно в одностороннем порядке из-за нежелания Украины способствовать спасению мирного населения с территории завода "Азот" (…) украинские боевики, которые потеряли возможность отхода, блокируют выход мирного населения", – проинформировал Филипоненко.

По его словам, украинские военные фактически загнали мирных жителей в промзону и используют их как живой щит. Коридор для безопасного выхода граждан был организован, но неприятель активизировал артиллерийские обстрелы.

Ранее часть мирных жителей смогла выбраться с территории "Азота". Они рассказали о большом скоплении иностранных наемников в промзоне. Совместно с украинскими боевиками они уже срывали эвакуацию.

Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Ранее сообщалось, что жилые кварталы Северодонецка полностью находятся под контролем союзных сил РФ и ЛНР, украинские вооруженные формирования отступили в сторону Лисичанска, часть их осталась на территории химического комбината.