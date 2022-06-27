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Ситуация в Донбассе 44 минуты назад

27 июня 2022 00:11

На "Азоте" осталось еще несколько убежищ с мирными гражданами

В комендатуре Северодонецка рассказали, что на заводе "Азот" остается несколько убежищ, в которых прячутся мирные граждане. Пока что из-за обстрелов ВСУ или из-за того, что территория не зачищена, их не могут эвакуировать.

​Пленники с "Азота" рассказали про провокацию ВСУчитайте также

Кирилл Генсер, офицер Народной милиции ЛНР, сообщил РИА Новости, что в бомбоубежищах химзавода остаются около 500 человек.

Ранее в Минобороны сообщили о срыве попытки ВСУ превратить промзону комбината в очаг сопротивления. Силы ЛНР контролируют всю территорию завода, а также Северодонецк и другие населенные пункты на левом берегу Североского Донца в границах республики.

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общество Луганская народная республика/ЛНР мирные жители / гражданское население убежище новости завод "Азот"

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