На "Азоте" осталось еще несколько убежищ с мирными гражданами

В комендатуре Северодонецка рассказали, что на заводе "Азот" остается несколько убежищ, в которых прячутся мирные граждане. Пока что из-за обстрелов ВСУ или из-за того, что территория не зачищена, их не могут эвакуировать.

Кирилл Генсер, офицер Народной милиции ЛНР, сообщил РИА Новости, что в бомбоубежищах химзавода остаются около 500 человек.

Ранее в Минобороны сообщили о срыве попытки ВСУ превратить промзону комбината в очаг сопротивления. Силы ЛНР контролируют всю территорию завода, а также Северодонецк и другие населенные пункты на левом берегу Североского Донца в границах республики.