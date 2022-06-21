Националисты, засевшие на "Азоте", выпустили около 30 заложников

В Северодонецке территорию завода "Азот", на котором укрылись украинские вооруженные формирования, покинули не менее 30 мирных жителей, находившихся в заложниках у националистов. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник, близкий в Народной милиции ЛНР.

Ранее в понедельник сообщалось, что с завода самостоятельно вышли около 20 человек. Позже стало известно, что айдаровцы выпустили около 30 горожан. По данным агентства, освобожденных мирных жителей, покинувших территорию предприятия, увезли на автобусах. Куда именно – пока неизвестно.

Посол ЛНР в России Родион Мирошник 20 июня сообщал, что украинские боевики, находящиеся на заводе "Азот", пытаются вести переговоры и даже выкидывают белые флаги на некоторых участках. Несколько украинских командиров сообщили о плачевном положении войск, что побуждает их идти на переговоры.

По данным Минобороны, на территории северодонецкого химического предприятия "Азот" могут находиться до 2,5 тысячи украинских военных и около 500 мирных жителей, удерживаемых на заводе в качестве живого щита.