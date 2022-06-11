Бойцы ВСУ просят отпустить их с "Азота" вместе с заложниками

Украинские боевики, остающиеся на заводе "Азот" в Северодонецке, требуют выпустить их в соседний Лисичанск с заложниками из числа мирных жителей, сообщил источник в силовых структурах ЛНР. При этом все пути с выхода предприятия отрезаны.

По его словам, на "Азоте" сейчас находятся около 300 боевиков. Они вступили в переговоры и выдвинули условие о выходе в Лисичанск. "Нас это, конечно, не устраивает", – приводит слова источника РИА Новости.

По его данным, в бомбоубежищах завода находятся более тысячи мирных граждан, в том числе работники предприятия, члены их семей и жители соседних с ним кварталов Северодонецка.

Связь с боевиками установлена, переговоры, видимо, будут продолжаться, добавил представитель силовых структур.

Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что на территории завода "Азот" в Северодонецке заблокированы 300-400 военнослужащих ВСУ. С ними налажен контакт, идут переговоры о сдаче в плен, а также об эвакуации мирных жителей, которые прятались от обстрелов в бомбоубежищах. Комментируя требования боевиков о коридоре для выхода вместе с заложниками в Лисичанск, Мирошник заявил, что они не будут даже обсуждаться.