Когда бойцов территориальной обороны отправляют на фронт, то украинские власти устроит любой вариант: продержатся – хорошо, если нет и погибнут они там тысячами – тем больше Россию будут ненавидеть на Украине. "Чем больше будут бросать в топку мужиков, тем больше женщин будут по ним голосить. Больше будет ненависти", – считает посол ЛНР в России Родион Мирошник. Свое мнение он высказал в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" (полные выпуски программ и отдельные эпизоды вы можете найти на медиаплатформе "Смотрим").

Он пояснил, что в большинстве своем бойцы территориальных батальонов "не замазаны" в преступлениях, это обычные граждане. Они ошарашены, когда попадают на фронт. Им приказывают стоять насмерть. Мирошник заявил, что если они сдадутся в плен, то для них сформируют трудовой фронт. "Вот они будут бойцы трудового фронта. Работы для них – мама, не горюй", – отметил эксперт.

Ведущий программы Владимир Соловьев отметил, что если сдавшихся в плен вернуть Украине, то их посадят за дезертирство или вернут обратно на фронт погибать.

Кроме того, Мирошник рассказал о ситуации на фронте. Он отметил, что пригороды Лисичанска взяты. Взломана линия обороны ВСУ в Попасной, Авдеевке. Оборону ВСУ на Светлодарской дуге также взломали. Союзные войска вошли в Светлодарск. Из Северодонецка и Лисичанска отдельные группы украинских военных пытаются уходить, но их ликвидируют или они попадают на минные поля.

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