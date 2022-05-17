В Северодонецке и Лисичанске украинские военные сейчас внимательно смотрят на, что происходит на "Азовстали". По перехватам их переговоров становится понятно, что часть украинских националистов намерены сделать из этих городов второй "Азовсталь". Об этом в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" рассказал посол ЛНР в России Родион Мирошник.

"Сдавшиеся на "Азовстали" выбрали правильный путь", – считает посол.

При этом он отметил, что по всему миру приходит понимание, что "Азовсталь" – это не Брестская крепость. "Их загнали, как крыс в подвалы. Они решили оттуда выходить. Для них это лучший выбор", – пояснил Мирошник, добавив, что сдавшиеся ответят по закону за то, что совершили во время боевых действий.

Ведущий программы Владимир Соловьев добавил, что засевшие на "Азовстали" украинские националисты избавляются от тех, кого не могут лечить. "Они просто скидывают балласт, это очевидно", – пояснил он.

Также посол ЛНР в России подчеркнул, что со сдавшимися в плен будут вести себя подобающим образом, их будут лечить, их будут охранять.

Кроме того, Мирошник заявил, что украинская власть будет отвечать, за что сдала свою страну. "Надо быть сумасшедшим, чтобы звать к себе войну. Они совершили преступление перед своим народом", – отметил эксперт.

По его мнению, Зеленский знал, что Украина обречена на военные действия. Власти Украины сами организовали их у себя на территории, они целенаправленно к этому шли. "Они продолжают испепелять свою страну. Но это безнаказанно не пройдет. Они должны будут за это ответить", – заявил эксперт программы.

Также он пояснил, что основные боевые действия в ЛНР сейчас сосредоточены на направлении Северодонецка и Лисичанска. Там идут интенсивные уличные бои. "В том, что мы эти города заберем, – в этом нет сомнения", – заключил Мирошник.

Подписывайтесь на наши страницы в соцсетях. "Смотрим" – Telegram и Яндекс.Дзен, Вести.Ru – Одноклассники, ВКонтакте, Яндекс.Дзен и Telegram.