Чтобы обвинить Россию: Киев готовил новую провокацию в Мариуполе

В Мариуполе российские военные сделали страшную находку в одном из подземелий "Азовстали". Они обнаружили фургон с телами погибших боевиков и солдат украинской армии. В нем была установлена взрывчатка. Как показали пленные националисты из "Азова", это было сделано по прямому приказу Киева.

Центр Северодонецка: с городского дома культуры спускают украинский флаг, улицы патрулируют группы российского спецназа

– Как дела у вас?

– Теперь хорошо.

Ни одного украинского военнослужащего.

– Быстро так бегут, что Олимпиаду могут выиграть!

И от местного населения – лишь благодарности. В город возвращаются все признаки мирной жизни.

– Спасибо огромное за то, что нас защитили. За освобождение Северодонецка!

В предыдущем укрепрайоне, который ВСУ клялись никогда не сдавать, на мариупольском комбинате "Азовсталь", работают российские следователи. Все находки документируют. Среди них есть шокирующие.

– В фургоне с неработающей системой охлаждения были складированы 152 тела погибших боевиков и военнослужащих ВСУ. Напомню, что командование "Азова" перед сдачей в плен публично обращалось к Зеленскому с просьбой забрать тела погибших, чтобы семьи смогли захоронить их на подконтрольной киевскому режиму территории. Однако никаких запросов со стороны Киева о получении тел погибших с комбината "Азовсталь" не поступало, – поясняет официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Более того, по приказу Киева фургон был еще и заминирован, чтобы потом можно было обвинить Россию, будто она взрывает тела погибших солдат. Точно так же, ради провокации, украинская артиллерия теперь обстреливает Красный Лиман. Также ВСУ бьет по селу Очеретино под Ясиноватой, считая, очевидно, что российская армия, как и украинская, будет скрываться в школах, детских садах и жилых домах.

В Донецке место, которое накануне подверглось украинскому обстрелу, посетила делегация "Единой России".

– Значит, они это знали. И бьют целенаправленно по школам, по паркам, по большому скоплению людей, – отмечает Андрей Турчак.

Российские реактивные системы залпового огня прицельно уничтожают только военную технику противника даже в темноте, используя приборы ночного видения. В приборах ночного видения разрывы снарядов выглядят как на негативе, черными точками. И после такой массированной артподготовки чаще всего ВСУ оставляют собственные укрепления, сколько бы ни было в них траншей и блиндажей. Все, что может оказать сопротивление, очень быстро оказывается в таком разбитом состоянии, как украинские танки вдоль дороги.

– В районе населенного пункта Кобзарцы Николаевской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Донецк, Макеевка Донецкой Народной Республики, Попасная Луганской Народной Республики, Липцы, Большие Проходы Харьковской области, в том числе один беспилотный летательный аппарат сбит в районе острова Змеиный, – перечисляет потери украинских вооруженных сил за сутки Игорь Конашенков.

В освобожденном Мелитополе выстраиваются очереди для получения российского гражданства. Для местных жителей процедура упрощенная. А в Мариуполе высадился десант российских врачей, которые не только приехали сами, чтобы организовать в городе нормальную медицинскую помощь, но и привезли все необходимое оборудование.

– Прежде всего, спасать наших ребят. Они каждую секунду рискуют своей жизнью, рискуют своим здоровьем ради нашего будущего, ради будущего наших детей. Конечно, лечить мариупольцев, потому что людям пришлось тут пережить – не дай бог никому, – рассказывает депутат Думы Дмитрий Хубезов о целях медицинского десанта.

В Херсоне гуманитарную помощь российская армия доставила на турецкое торговое судно, которое уж несколько месяцев заблокировано в порту.

– Каждый, кто нуждается, регулярно получает помощь. Мы – добрый народ, мы помогаем всем, мы – русские, – поясняет российский военнослужащий Алексей.

– Проход сейчас закрыт украинским правительством. И, как вы знаете, в каналах плавает очень много мин, – поясняет капитан турецкого судна.

– В шести портах (Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный) остаются заблокированными 70 иностранных судов из 16 государств. Созданные официальным Киевом угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море, – констатирует генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Россия разминировала два водных коридора, по которым из портов теперь может выйти любое гражданское судно. Это проход шириной в три мили по Черному морю и в две мили по Азовскому из Мариуполя. Охранять их будет российская авиация, которая по-прежнему безраздельно царит в небе над Украиной, при необходимости уничтожая не только воздушные и наземные, но и морские цели.