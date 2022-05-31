Закоулки "Азовстали": подлые ловушки и странные люди

В программе "Полный контакт" на радио "Вести ФМ" и платформе "Смотрим" глава ДНР рассказал, что вскоре мы узнаем "много интересных моментов" о сидевших на "Азовстали" в Мариуполе украинских неонацистах.
Денис Пушилин также отметил, что об иностранцах "пока рано говорить", чтобы не ошибиться.
"Есть предварительная информация, но ошибешься в одном случае, будет перечеркнута вся остальная работа", – пояснил он.
Владимир Соловьев спросил, как идет разборка "Азовстали", ведь наверняка там украинскими военными оставлено много мин-ловушек и других "сюрпризов".
"Да, есть наши ребята, которые в процессе разминирования подорвались и получили ранения, потому что там на каждом шагу сделаны подлые ловушки", – рассказал Пушилин.
Тем не менее, идет осмотр каждого закоулка, их много, но работа продвигается, добавил он.
Кроме того, сообщил глава ДНР, на "Азовстали" были обнаружены несколько "заблудившихся", которых отправили к их "товарищам".
"Реально заблудились или с ума сошли? Наверняка от такого сидения психика пострадала", – предположил Соловьев.
Пушилин объяснил, что "они сами боялись всего и прятались". "Там с психикой сложно, да", – признал глава ДНР.
В этой же передаче Денис Пушилин рассказал, что сейчас происходит в порту Мариуполя.
Сегодня в Минобороны РФ сообщили, что на "Азовстали", где укрывались украинские неонацисты, нашли заминированные тела погибших военных и боевиков.