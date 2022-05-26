"Азовсталь" и трибунал: детали от главы ДНР

На заводе "Азовсталь" в Мариуполе прекратились боестолкновения и перестрелки. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Государственный деятель обратил внимание на то, что стопроцентной гарантии полной зачистки на данный момент нет. По словам Пушилина, на заводе даже задержали украинских бойцов. Кто-то из них спрятался, кто-то отстал при сдаче в плен.

Глава ДНР обратил внимание на то, что активной угрозы нет. В настоящее время идет тщательная, доскональная проверка всей территории завода, сообщил Пушилин в разговоре с РИА Новости.

При разминировании "Азовстали" ряд саперов получили ранения, отметил государственный деятель. По словам Пушилина, у противника было много ловушек. На данный момент проходит очень тщательное разминирование территории завода. Работа ведется совместными усилиями различных подразделений. Безопасность специалистов остается приоритетом, подчеркнул глава ДНР.

Денис Пушилин также рассказал, что уже до конца этого лета может быть проведен первый этап Мариупольского трибунала над украинскими националистами. По мнению государственного деятеля, нужно как можно быстрее продемонстрировать преступную, неонацистскую сущность.

Ранее в МИД России допустили возможность обсуждения с Украиной вопроса об обмене пленных с "Азовстали".

20 мая министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о том, что территория завода полностью контролируется российскими военными.

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