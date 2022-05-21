Пушилин и Зеленский прокомментировали сдачу "Азова"

"Эпопея" с "Азовсталью" закончена. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин во время встречи с руководителем ЛДПР Леонидом Слуцким, передает РИА Новости.

По его словам, на руках боевиков, находившихся на территории комбината, кровь многих мирных жителей.

"И не только Мариуполя", – заключил Пушилин.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военнослужащим разрешили сдаться, чтобы "сохранить свою жизнь". Он рассчитывает, что пленных удастся обменять.

"Дальше все зависит от того, что брали на себя ООН, МККК, Российская Федерация, когда обещали, что они (украинские военные) будут находиться в безопасности и ожидать того или иного формата обмена", – заявил Зеленский в эфире телеканала "Украина 24".

Накануне министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о том, что комбинат "Азовсталь" полностью освобожден и контролируется российскими военными. С 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 нацистов "Азова".

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