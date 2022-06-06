Зеленский с сожалением признал то, о чем узнали полмесяца назад

Президент Украины Владимир Зеленский ждал больше двух недель, прежде чем признать факт сдачи в плен около двух с половиной тысяч украинских военнослужащих и членов националистического полка "Азов" в Мариуполе.

Как сообщают украинские СМИ в понедельник, Зеленский подтвердил, что они около месяца в окружении удерживали территорию металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе.

"Пленные находятся, к сожалению, в руках РФ", – заявил украинский лидер.

По словам Зеленского, условия обмена пленных с российской стороной обсуждает специальный объединенный орган, созданный на основе Главного управление разведки Минобороны Украины.

В свою очередь, в российском оборонном ведомстве сообщили, что последние неонацисты и военнослужащие в Мариуполе сложили оружие 20 мая. Против боевиков полка "Азов" в РФ возбуждены уголовные дела.