"Азовсталь" полностью контролируется российскими военными

Территория металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе полностью освобождена. Подземные сооружения предприятия перешли под полный контроль российских Вооруженных сил, сообщили в Минобороны РФ.

О полном освобождении "Азовстали" глава российского военного ведомства Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину.

Группировка украинских формирований находилась на территории предприятия с 21 апреля.

По данным Минобороны, 16 мая сдались в плен в общей сложности 2 439 нацистов "Азова" и военнослужащих ВСУ. Последняя группа боевиков численностью 531 человек сдалась 20 мая.

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