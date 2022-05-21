Капитуляция "Азова": подробности уникальной операции

В освобождении Мариуполя от украинских неонацистов поставлена точка. Все боевики, блокированные на территории завода "Азовсталь", сдались в плен. Об этом Владимиру Путину доложил министр обороны Сергей Шойгу. Подробности этой беспрецедентной операции приходят сегодня весь день.

Новые кадры со сложившими оружие азовцами распространило Минобороны. Во время их досмотра видно, что тела многих покрывают многочисленные татуировки с откровенно нацистской и радикальной символикой – свастиками, портретами и цитатами Гитлера и Бандеры. У некоторых – изображения сатаны и другая оккультная тематика.

На самом же комбинате после снятия блокады уже начали разбирать завалы. Главная роль сейчас отводится инженерным подразделениям. Саперы метр за метром тщательно обследуют территорию, где боевики оставили после себя немало ловушек и растяжек.

Мариупольский завод "Азовсталь" полностью освобожден от всех боевиков националистических подразделений киевского режима. Для них это – конец. Полная и безоговорочная капитуляция и плен – закономерный итог, избежать которого, как ни старались сами в это поверить, они не могли с самого начала.

Прекратило существование самое боеспособное неонацистское подразделение Украины "Азов". Как нет больше и 36-й бригады морской пехоты ВСУ. Те, кто не был уничтожен в ходе боев, теперь в плену. Все до единого: и рядовые боевики, и их командиры.

Этого человека зовут Сергей Волынский, позывной Волына, тот самый, кто любил публиковать ролики из катакомб "Азовстали", говоря о деблокаде, обещая сначала "перемогу", а затем эвакуацию. Как и другие главари "Азова", сдался в плен, что сам и подтверждает: "В ходе боевых действий оказались на территории завода "Азовсталь", откуда сдались в плен".

- Иностранцы были?

- Да.

- Высокопоставленные?

- Мне об этом не известно.

Беспрецедентная в новейшей истории операция, которая принудила сдаться в плен сотни боевиков, укрывавшихся в хорошо укрепленных подземных сооружениях металлургического комбината "Азовсталь", – несомненный успех наших военных и спецслужб. Группировка украинских формирований находилась на территории предприятия с 21 апреля.

Коалиционным силам России и ДНР, что надежно блокировали предприятие, оставалось лишь ждать, когда же до боевиков киевского режима, наконец, дойдет, что они проиграли. И давно. А плен для них – единственный способ остаться в живых.

Российская сторона с самого начала обещалось всем, кто сложит оружие, жизнь и достойное отношение в соответветствии с требованиями Женевской конвенции и принципами гуманизма.

Одна за другой кареты скорой помощи, сменяя друг друга, – здесь, около Центральной районной больницы Новоазовска. Сюда доставляют раненых украинских военных, которых вывели с территории предприятия "Азовсталь".

Те, кому медицинская помощь не требовалась, отправились в пенитанциарные учреждения ДНР. Следственный изолятор №120, что в Еленовке недалеко от Донецка. Здесь к посещению пленных даже допустили представителей украинской стороны в сопровождении сотрудников Красного Креста. Дали возможность пообщаться, расспросить об условиях содержания.

- Вас кормили?

– Да, – говортя военнопленные.

– Агрессия против вас есть?

– Нет.

– Есть жалобы по содержанию?

– Нет. Отношение нормальное.

Процесс выхода всех пленных с "Азовстали" занял 5 дней. В пятницу завод покинули последние из них.

"Всего в в ходе операции сложили оружие и сдались в плен 2439 нацистов "Азова" и военнослужащих ВСУ, заблокированных на территории завода. 20 мая сдалась в плен последняя группа в количестве 531 боевика. Так называемый командир нацистов "Азова" из-за ненависти мариупольцев и желания расправы над ним горожан за многочисленные зверства был вывезен с территории комбината в специальном бронеавтомобиле. О завершении операции и полном освобождении комбината и города Мариуполь от украинских боевиков министр обороны РФ генерал армии доложил президенту России", – заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Последний укрепрайон украинских националистов в Мариуполе пал. И город, и завод "Азовсталь" полностью демилитаризованы и денацифицированны. Спецоперация в Мариуполе завершена. На других направлениях она продолжаеться.

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