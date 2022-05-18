Военнопленным с "Азовстали" оказывают всю необходимую медпомощь

Украинские боевики, укрывавшиеся на "Азовстали" в Мариуполе, уже два дня продолжают сдаваться в плен. Как сообщило 18 мая российское Министерство обороны, за последние сутки сложили оружие несколько сотен военных, в том числе из неонацистского подразделения "Азов". Среди них есть раненые, которым будет оказана медицинская помощь. Им, как и прочим сдавшимся, гарантируется соблюдение всех международных конвенций. Как обращаются с пленными, и что они рассказывают сами?

Длинная колонна украинских военных и националистов медленно движется с территории завода "Азовсталь". Третий день кряду они сдаются в плен силам России и ДНР. Большинство выходят на своих двоих, но есть и те, кто передвигаться самостоятельно не может. Тяжелораненых выносят на носилках или просто тянут на себе.

Сразу за заводской проходной – тщательный досмотр всех выходящих с предприятия. Каждого обыскивают, у каждого проверяют личные вещи. Не спеша, досконально.

Те самые боевики "Азова", что еще несколько дней назад пытались оказывать сопротивление, сегодня сотнями сдаются в плен.

"В Мариуполе заблокированные на заводе "Азовсталь" боевики националистического подразделения "Азов" и украинские военнослужащие продолжали сдаваться в плен. За прошедшие сутки сдались в плен 694 боевика, в том числе 29 раненых. Всего с 16 мая сдались в плен 959 боевиков, в том числе 80 раненых, из которых 51 нуждавшийся в стационарном лечении помещен в больницу Новоазовска Донецкой народной республики", – информирует официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Среди выходящих с "Азовстали" не только мужчины. Есть и несколько женщин, тоже в камуфляже. У многих с военной формы сорваны шевроны, некоторые вообще выходят в гражданском. Российская сторона с самого начала предлагала всем вооруженным украинским формированиям, заблокированным на "Азовстали", сложить оружие и сдаться, организовывала гуманитарные коридоры, гарантировала безопасность и медицинскую помощь. Однако по какой-то причине "азовцам" понадобилось около месяца, чтобы осознать: они проиграли и уже давно, а плен для них – единственно возможный вариант остаться в живых.

"Помощь первую мне вот здесь оказали, сделали перевязку, еду дали. Я претензий не могу предъявлять", – говорит один из сдавшихся.

" Пища есть, врачи есть. Все, спасибо", – продолжает другой.

В Центральной районной больнице города Новоазовск, что на юге ДНР, военнопленным вышедшим с "Азовстали", как то и предписывает Женевская конвенция, оказывается вся необходимая медицинская помощь.

"Посмотрели ногу – сказали, что все нормально. По ноге. Кормят, питание отличное", – делится впечатлениями военнопленный ВСУ с территории завода "Азовсталь" Виктор Шапошников.

"Осколочное и разрыв сухожилия. Помогают, лечат. Сказали: через полгода реабилитации по идее все будет хорошо", – рассказывает военнопленный Национальной гвардии Украины с территории "Азовстали" Даниил Жученко.

Сдача в плен украинских формирований на "Азовстали" позволяет коалиционным силам оттянуть часть подразделений, которые были задействованы в блокаде предприятия, на другие направления для усиления ударной группировки войск уже там.

Донецкое направление сейчас остается одним из самых напряженных в ДНР. У противника впереди эшелонированная многоступенчатая система обороны, потому и бронетехника для поддержки пехоты здесь сейчас жизненно необходима.

В авдеевской промзоне противника сейчас бьет в том числе и интернациональная бригада "Пятнашка" Народной милиции ДНР.

О том, какая сейчас обстановка в секторе ответственности бригады, рассказывает командир Ахра Авидзба: "Видим их передвижения, видим их скопления. Обозначаем некрупным калибром. Там, где они будут пытаться усилить или выдвинуть что-то потяжелее, мы просим наших соседей и товарищей, у кого калибр крупный, и они 152-ми их прикладывают. В основном наша работам какая? В том, чтобы они с наших позиций не перебросили никуда основные силы и вдобавок чтобы они тоже себя вели культурно и понимали, что им скоро придется собирать вещи и топать в сторону Киева".

Есть, конечно, у украинских подразделений и альтернатива – оказаться в окружении, так же, как и боевики "Азова". А затем, как и они, сдаваться в плен. В районе Авдеевки группировка войск России и ДНР сейчас выходит на оперативное окружение подразделений ВСУ. И "Авдеевский котел" – это лишь вопрос времени, в этом уже сомнений нет никаких.

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