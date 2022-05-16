Обстановка в Донбассе: эвакуация раненых с "Азовстали" и успехи в Авдеевке

Новость о том, что группа украинских военных вступила в переговоры с российской стороной, пришла утром 16 мая. После полудня стало известно о начале вывоза первых раненых в Новоазовск.

Центральная районная больница Новоазовска. Здесь уже все готово к приему раненых украинских военных. Именно это медучреждение будет принимать тех, кого выведут с территории предприятия "Азовсталь" в Мариуполе.

С самого утра над азовстальской промзоной в очередной раз установился режим тишины. Подразделения вооруженных сил России и народной милиции ДНР в одностороннем порядке прекратили огонь по позициям националистов, после этого на территорию предприятия выдвинулись переговорщики. Им навстречу с завода вышли парламентеры из числа находящихся там боевиков "Азова". В результате переговоров было достигнуто соглашение о выходе с предприятия, то есть фактически о сдаче в плен раненых националистов. Специально для этого был организован гуманитарный коридор.

Еще накануне в районе "Азовстали" была совсем другая обстановка: вот бойцы народной милиции ДНР готовятся к выдвижению на территорию завода. На позициях, отбитых у украинских националистов, ежесуточная ротация личного состава. Бойцы, что держат врага в осаде, всегда должны быть начеку, ведь противник периодически пытается с боем выйти из окружения.

Доносится звук стрелкового боя – возможно, противник пытается прорваться, обойти с фланга. Бойцы держат проем, наблюдают за периметром. Позицию не отдадут.

В контроле периметра вокруг "Азовстали" нашим бойцам сильно помогают беспилотники. "Птички" – так на сленге называют здесь БПЛА – висят в воздухе постоянно. Они контролируют передвижение своих тактических групп, выявляют активность противника, корректируют огонь артиллерии.

Задача наших наземных тактических групп – занять более выгодные огневые позиции, лишив противника возможности перемещения по поверхности, загнать его непосредственно в цеха "Азовстали", по которым наносит огневое поражение артиллерия и авиация.

На донецком направлении у коалиционных сил России и ДНР также есть определенные успехи. При поддержки ствольной и реактивной артиллерии, которая бьет по укрепрайонам националистов в районе Авдеевки, штурмовые группы постепенно выбивают противника из прифронтовых поселков, обходя Авдеевку с флангов, тем самым выходя на оперативное окружение группировки ВСУ на этом направлении с целью отрезать противнику пути подвоза горючего, боеприпасов, а также лишить неприятеля возможности ротации личного состава.

Подписывайтесь на наши страницы в соцсетях. "Смотрим" – Telegram и Яндекс.Дзен, Вести.Ru – Одноклассники, ВКонтакте, Яндекс.Дзен и Telegram.