За сутки на "Азовстали" сдались 265 боевиков

В ходе общения с журналистами официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что за сутки на "Азовстали" в Мариуполе сложили оружие и сдались в плен 265 боевиков.

По его словам, накануне начали сдаваться в плен боевики националистического подразделения "Азов" и украинские военнослужащие, заблокированные на заводе "Азовстали", среди них 51 тяжелораненый.

Конашенков отметил, что все нуждающиеся в помощи медиков госпитализированы в больницу города Новоазовск ДНР.

Как сообщил в воскресенье командир батальона "Восток" Народной милиции ДНР Александр Ходаковский в эфире программы "60 минут", тяжело раненых украинских боевиков пришлось выносить на носилках.

Ходаковский отметил, что вывод националистов стал возможным в результате переговоров российских военных с представителями националистов, о которых они сами просили, выйдя с белыми флагами из тоннеля, ведущего в катакомбы комбината.

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