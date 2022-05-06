Вильфанд: к 9 мая в Москве похолодает

Теплая, солнечная погода в Москве сохранится в пятницу и субботу. Столбик термоментра поднимется до +15 +17 градусов. Однако в воскресенье уже возможны дожди с грозами, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Что касается 9 мая, то в атмосфере произойдут резкие изменения. Температура упадет сразу на 6-7 градусов, если сравнивать с 8 мая, задует ветер с порывами до 18 метров в секунду, возможны дожди.

Впрочем, синоптик уточнил, что 9 мая будут работать специальные службы: при необходимости они рассеют с самолетов регенты, чтобы разогнать дождевые тучи, пишет агентство "Интерфакс".

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