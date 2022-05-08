Вильфанд: погода на 9 мая будет сложной

Погода в Москве 9 мая позволит провести воздушную часть Парада Победы, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Для того, чтобы боевые самолеты смогли пролететь над столицей, облачность должна быть не ниже 300 метров. Как раз такая и ожидается.

Впрочем, более точный прогноз будет только утром 9 мая. Тогда синоптики смогут определить, какие облака подходят к Москве и какой реагент нужно применить, чтобы они пролились дождем.

В целом погода в День Победы будет сложной, считает Вильфанд, поднимется сильный ветер с порывами до 17-18 метров в секунду, похолодает до +9 +11 градусов, пишет агентство "Интерфакс".

Теплеть начнет только с 12 мая. Столбик термометра поднимется до +21, но будет пасмурно.

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