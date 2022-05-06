Посол ЛНР ответил на вопрос, будет ли республика расширять границы

Освобождение территории ЛНР – это сейчас главная задача. Речь идет об административных границах Луганской области, заявил в эксклюзивном интервью телеканалу "Россия 24" посол республики в России Родион Мирошник.

Дипломат рассказал, что самые тяжелые бои идут в районе городов Попасная и Северодонецк. Кроме того, ВСУ оккупируют Лисичанск и еще несколько небольших населенных пунктов.

"Пока не будет освобожден весь Донбасс, понятно, что успокаиваться мы точно не будем. То, что касается остальной территории, здесь вопрос связан с опасностью, которая там находится, и токсичностью того государственного образования, которое находится рядом с нами. Милитаризация, которая там идет с помощью Запада, угрожает и нам, и РФ", – отметил Мирошник.

Полное интервью посла ЛНР опубликовано на медиаплатформе "Смотрим".

Напомним, 24 февраля Россия начала операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По последним данным, Вооруженные силы РФ уничтожили 151 самолет ВСУ, 112 вертолетов, 742 дрона, 2 854 бронемашины, 1 338 артиллерийских орудий.

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