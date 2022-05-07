Минобороны: киевские власти готовят провокацию в Северодонецке

Глава национального центра управления обороной Михаил Мезенцев сообщил, что украинские националисты заминировали емкости с аммиаком на заводе "Азот" в Северодонецке (ЛНР), передает медиаплатформа "Смотрим".

По информации Минобороны, в подземных сооружениях на заводе удерживаются более тысячи работников и местных жителей. Их используют в качестве живого щита. Как уточнил Михаил Мизинцев, делается это по указанию кураторов из США и Великобритании.

При этом националисты подвергают систематическим обстрелам Стаханов, Первомайск и Калиново. Они провоцируют российских военных, чтобы впоследствии обвинить их в техногенной катастрофе и гибели гражданских.

Ранее сообщалось, что СБУ готовит химатаку в Херсонской области.

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