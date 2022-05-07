После взрыва в Гаване из-под завалов достали тела 22 человек

Общее количество погибших и пострадавших при взрыве в кубинской гостинице Saratoga уже превысило 80 человек.

По уточненным данным, которые приводит РИА Новости, после трагического происшествия в столице Кубы из-под завалов разрушенного отеля извлекли тела 22 погибших, двое из них – беременная женщина и ребенок. Госпитализированы 64 пострадавших, в том числе 14 детей. Поисково-спасательная операция продолжается.

Напомним, взрыв в отеле, расположенном в центре Гаваны, прогремел в пятницу, 6 мая. Повреждения получили несколько нижних этажей здания. Власти Кубы называют произошедшее несчастным случаем. Предварительная причина взрыва – утечка газа.

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