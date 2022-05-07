Сгорели десятки домов: почему лесные пожары бушуют с такой силой

Тревожные сводки из города Называевска в Омской области. Сразу на пяти улицах загорелся камыш. Пламя перекинулось на постройки. Пожарная обстановка осложняется сложными погодными условиями.

"В городе Называевске развитию пожара способствовал очень сильный ветер порывами до 25 м/с. Огнем повреждено 52 строения на общей площади 2500 квадратных метров, из них – 29 домов. Силами администрации Называевского района в превентивных мерах из дома престарелых эвакуировано 20 человек. Сотрудниками МЧС России удалось не допустить переход огня на социальные объекты", – сообщил Александр Рекин, первый заместитель начальника ГУ МЧС по Омской области.

Усиление ветра в Омской области спровоцировал холодный фронт. В областном центре шторм повалил деревья, повредил остановочные павильоны. В регионе поднялась настоящая пыльная буря.

- Вообще ноль. Что впереди? Куда едем? Сейчас кого-нибудь собьем!

Пожары разгорелись и в республике Хакасия. В дачном пригороде Абакана огонь охватил более 200 гектаров. Сгорело 30 строений, есть пострадавшие.

- Вид из моего окна. Все черным-черно. Но надеемся, далеко он...

- Вышла сливу поснимать, как цветет. А поднимаешь голову, что-то там такое происходит.

С огнем продолжают бороться в Курганской области. Горят поля и леса. В регионе также действует режим ЧС. К тушению пожаров привлекли самолет-амфибию Бе-200 и вертолет Ми-8. Благодаря слаженным действиям удалось избежать перехода пламени на жилые дома и дачные постройки.

"Пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Курганской области, военнослужащие Уральского учебно-спасательного центра совместно с авиацией МЧС России продолжают ликвидировать природные пожары и защищать населенные пункты региона от огненной стихии. Только за вчерашний день сотрудникам МЧС России удалось предотвратить угрозу возможного распространения огня на более чем 500 домов в поселке Чистопрудный, СНТ "Икчанка", "Рябинушка", "Лесная дача" в Кетовском муниципальном округе", – сообщил Сергей Коровин, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Курганской области.

В Свердловской области в одном из садовых товариществ в огне погибла пожилая женщина. Из-за ветренной погоды пожар распространялся очень быстро. Она не успела вовремя заметить опасность и покинуть садовый домик.

Самое большое количество возгораний зафиксировали в начале майских праздников. Всего с начала пожароопасного сезона от природных пожаров пострадало 300 строений, в том числе 30 жилых домов.

На этой неделе дымом заволокло трассу Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов. Рядом с дорогой полыхали садовые участки и дачи в районе города Нижняя Тура. Кто-то опять поджег сухую траву и мусор.

- Рядом дачные домики, такие уже хорошие, а наш дом вон там, тоже рядом. Очень сильный ветер, вообще очень сильно разгорается.

В середине недели природные пожары отмечались в 77 регионах России. Наиболее сложная обстановка – в Курганской, Иркутской и Омской областях, а также в Красноярском крае. Именно в этих регионах фиксируется самое большое количество очагов возгораний.

Причина быстрого распространения огня – засушливая погода на фоне аномального тепла, охватившая Западную Сибирь и Зауралье. За последние две с половиной недели во многих районах выпало менее трети от положенного объема влаги. А, например, в Томске такой засухи в это время года еще не было за всю эпоху глобального потепления.

Еще один неблагоприятный фактор – сильный ветер. Его порывы переносят горящие щепки и пучки хвои по воздуху. Так возникают новые очаги. Разбушевавшийся лесной пожар приводит к появлению локальных воздушных потоков, которые значительно усиливают влияние преобладающего ветра на продвижение огня.

Учитывая непростые погодные условия, в МЧС в очередной раз призвали россиян не выжигать сухую траву, поскольку палы переходят на торфяные поля, а их тушение – долгий процесс.

"Вторые длительные выходные майские, они для нас тоже будут с повышенной нагрузкой. И мне все-таки хотелось бы призвать россиян: давайте все-таки будем более ответственными в вопросах безопасности. Ведь она касается ваших, близких, ваших соседей, ваших друзей", – говорит врио министра РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Чуприян.

Действительно, сейчас в регионе вновь формируется антициклон, так что условий для развития дождевой облачности не будет. И только на следующей неделе по периферию этого очага высокого давления пробьются поля фронтальной облачности. Но и в этом случае основные зоны осадков будут смешаться в стороне от горящих районов.

Например, в Кургане в ближайшие дни на дожди рассчитывать не стоит, здесь преимущественно солнечно, и воздух станет быстро прогреваться. Уже в воскресенье столбики термометров дотянутся до +20, а в последующие дни станет еще на несколько градусов теплее. Так что риск возникновения природных пожаров сохранится очень высоким.

По предварительными прогнозам такой неблагоприятный погодный сценарий ждет жителей региона по меньшей мере вплоть до начала календарного лета. В зоне нормального увлажнения будут находиться только северные районы. А вот в южных широтах ожидается дефицит дождей. Причем на юго-западе Сибири и Зауралья может выпасть менее половины от обычного объема влаги.