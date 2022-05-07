МО Японии: КНДР в мае проведет ядерное испытание

Северная Корея уже в этом месяце может провести испытание ядерного заряда. "Мы придерживаемся того же мнения, что и США. Идет сбор информации", – заявил министр обороны Японии Нобуо Киси в эфире телеканала NHK​​​.

Министр считает, что КНДР провела 7 мая пуск баллистической ракеты с подводной лодки. Это уже 15-й пуск с начала года. Высота полета ракеты составила 800 км, дальность – 500 км.

По мнению Минобороны Японии, дальность полета ракеты могла бы составить 15 тыс. км, что достаточно для покрытия всей площади США.

По оценкам японских военных, ракета находилась в воздухе 71 минуту, преодолев расстояние в 1,1 тыс. км. Максимальная высота полета составила 6 тыс. км, что значительно превышает показатели МБР "Хвасон-15", испытанной в 2017 г. Время и высота полета стали рекордными для ракет, произведенных в КНДР.

Еще больше интересного с сайта "Смотрим" – в нашем Telegram-канале и Яндекс.Дзен, новости сайта "Вести" – на страницах ВКонтакте, Одноклассников, Яндекс.Дзен и Telegram.