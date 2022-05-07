СКР расследует новые факты издевательств над российскими военнослужащими

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать новый случай издевательств над российскими солдатами и офицерами на Украине. Речь идет о видео, снятом в одном из населенных пунктов Херсонской области.

На опубликованных кадрах видно, что неизвестные глумятся над телами погибших военнослужащих, которые лежат рядом с боевой машиной десанта, и крадут их вещи.

В СКР уточнили, что подозреваемые уже задержаны.

6 мая Следственный комитет России возбудил уголовное дело после того, как в Херсонской области было обнаружено тело мужчины со следами пыток: порезы на шее, спине и ногах, колени прострелены.

Главные подозреваемые – военнослужащие 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

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