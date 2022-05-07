На компенсации за вывоз туристов из-за рубежа выделено 6 млрд рублей

Правительство распорядилось выделить 6 миллиардов рублей туроператорам, чтобы компенсировать потери из-за недружественных действий ряда иностранных государств. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Также расходы возместят физическим и юридическим лицам, которые помогли вернуть в Россию около 50 тысяч туристов, которые застряли за рубежом.

Ранее Ростуризм опроверг информацию о массовой отмене бронирований в отелях Крыма. По информации ведомства, полуостров продолжает оставаться одним из самых популярных мест для отдыха на майские праздники. Отели Крыма заполнены в среднем на 50%.

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