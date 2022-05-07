Праздничные мероприятия на День Победы в Варшаве будут проведены в минимальном формате. Формат ограничен вынужденно, с сожалением отметил российский посол в Польше Сергей Андреев. Посольство России намеревалось провести шествие "Бессмертного полка" и возложение венков на варшавском советском мемориальном кладбище на улице Жвирки и Вигуры.

Однако в интернете стали звучать призывы к акциям протеста и физическому насилию над участниками этих мероприятий, пояснил российский посол в Варшаве.

"Мы защищены иммунитетом, но наши польские друзья и соотечественники рискуют тем, что их под надуманным предлогом могут привлечь к ответственности, – отметил Сергей Андреев".

Сам Андреев и его жена вместе со старшими дипломатами посольства 9 мая 2022 года придут на кладбище советских воинов и возложат венок к мемориалу в День Победы.

Правда, дипломатические принцип зеркальности будет учитываться в дальнейшем, отметил посол Андреев, когда "польская сторона будет организовывать какие-то протокольные мероприятия, в том числе, например, в Катыни".

МИД Польши не рекомендовал проведение массовых мероприятий, поскольку они якобы связаны с российской военной спецоперацией на Украине и противоречат польскому Уголовному кодексу как "пропаганда фашистского и тоталитарного строя" и "призывы к агрессивной войне". И это все, отметили в российском посольстве, в стране, которая как государство существует только благодаря победе над Германией в 1945 году.

Такое толкование традиционной церемонии по случаю Дня Победы абсурдным и необоснованным считают российские дипломаты в Польше.

Москва начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Среди ее целей – защита жителей Донбасса, которые 8 лет подвергаются обстрелам и уничтожению со стороны киевского режима.

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