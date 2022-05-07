Польша выступила против празднования Дня Победы

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский выступил против празднования Дня Победы в польской столице. Он написал в своем микроблоге Twitter, что российское посольство оповестило МИД Республики, что планирует провести торжественные мероприятия 9 мая.

"Ни одно польское государственное учреждение не должно приложить к этой инициативе руку. Более того, ее надо запретить. Нет моего согласия на праздник агрессора в Варшаве", – написал Тшаковский.

Польский МИД поспешил заявить, что и не собирался помогать россиянам.

Между тем в посольстве РФ напомнили, что каждый год отмечают День Победы. В 2022 году российские дипломаты как всегда хотели провести "Бессмертный полк" и возложить цветы на мемориальном кладбище, где покоятся останки советских солдат и офицеров, пишет агентство РИА Новости.

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