В России зафиксирован минимум смертей от ковида с 5 октября 2020 года

За последние сутки в российских регионах выявлено еще 5 447 заболевших коронавирусом (накануне сообщалось о 5 500 новых случаях). Госпитализация потребовалась 1 308 пациентам – это на 48,9% меньше, чем днем ранее (накануне сообщалось о 2 562 госпитализированных).

Выписаны за сутки 6 682 человека. Умерли от заболевания 118 пациентов – это минимальное количество смертей из-за COVID-19 за сутки с 5 октября 2020 года.

Общее число подтвержденных случаев коронавируса в России за все время пандемии составляет 18 227 666. Справились с заболеванием 17 603 398 человек, скончались – 376 946 пациентов.

В столице суточный прирост инфицированных составил 396 человек, выздоровели 323 пациента, скончались 16 заболевших.

Все за все время распространения коронавируса в Москве заболел 2 763 721 человек, выписаны уже 2 572 227 пациентов, 43 385 заболевших умерли.

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